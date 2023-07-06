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Зеленский встретился с премьером Болгарии и сообщил о подписании меморандума

6 июля 2023 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский посетил Болгарию и сообщил о подписании меморандума
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В ходе встречи с премьер-министром страны Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.

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Меморандум о сотрудничестве

Известно, что меморандум подписали министр энергетики Герман Галущенко и министр энергетики Болгарии Румен Радев.

"В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария в присутствии Главы Украинского государства и Премьер-министра Болгарии Николая Денкова подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Украины и Республики Болгария о сотрудничестве в области энергетики", — говорится в сообщении.

Цель меморандума

"Стороны обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие, безопасность и благосостояние своих народов, расширение сотрудничества и всеобщую приверженность защите окружающей среды и смягчение последствий изменения климата, сокращения выбросов углерода", — говорится в заявлении.

Приоритетные направления в сотрудничестве — "обмен знаниями и опытом защиты энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз".

 

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софии. Глава государства заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков. Кроме того, проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.

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