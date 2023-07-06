Зеленский посетил Болгарию и сообщил о подписании меморандума

Зеленский встретился с премьером Болгарии и сообщил о подписании меморандума
Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. В ходе встречи с премьер-министром страны Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.
Меморандум о сотрудничестве
Известно, что меморандум подписали министр энергетики Герман Галущенко и министр энергетики Болгарии Румен Радев.
"В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария в присутствии Главы Украинского государства и Премьер-министра Болгарии Николая Денкова подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Украины и Республики Болгария о сотрудничестве в области энергетики", — говорится в сообщении.
Цель меморандума
"Стороны обязались обеспечивать доступную энергию, поддерживать промышленное и региональное развитие, безопасность и благосостояние своих народов, расширение сотрудничества и всеобщую приверженность защите окружающей среды и смягчение последствий изменения климата, сокращения выбросов углерода", — говорится в заявлении.
Приоритетные направления в сотрудничестве — "обмен знаниями и опытом защиты энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз".
Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софии. Глава государства заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков. Кроме того, проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.