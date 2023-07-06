Зеленський відвідав Болгарію та повідомив про підписання меморандуму

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Фото: скриншот

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Президента.

Читайте також:

Меморандум про співпрацю

Відомо, що меморандум підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

"У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія в присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія про співробітництво в галузі енергетики", — йдеться у повідомленні.

Мета меморандуму

"Сторони зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку й добробут своїх народів, розширення співпраці та загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату, скорочення викидів вуглецю", — йдеться у заяві.

Пріорітетні напрямки у співпраці — "обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз".

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися з низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.