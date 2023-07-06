Зеленський відвідав Болгарію та повідомив про підписання меморандуму

Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії та повідомив про підписання меморандуму
Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.
Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Президента.
Меморандум про співпрацю
Відомо, що меморандум підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.
"У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія в присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія про співробітництво в галузі енергетики", — йдеться у повідомленні.
Мета меморандуму
"Сторони зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку й добробут своїх народів, розширення співпраці та загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату, скорочення викидів вуглецю", — йдеться у заяві.
Пріорітетні напрямки у співпраці — "обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз".
Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися з низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.