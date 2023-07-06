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Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії та повідомив про підписання меморандуму

6 липня 2023 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відвідав Болгарію та повідомив про підписання меморандуму
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики. 

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Президента

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Меморандум про співпрацю

Відомо, що меморандум підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

"У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія в присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія про співробітництво в галузі енергетики", — йдеться у повідомленні. 

Мета меморандуму

"Сторони зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку й добробут своїх народів, розширення співпраці та загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату, скорочення викидів вуглецю", — йдеться у заяві. 

Пріорітетні напрямки у співпраці — "обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз". 

 

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави заявив, що планує зустрітися з низкою болгарських політиків. Окрім цього, проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.

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