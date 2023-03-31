Зеленский встретился с премьером Словении: детали

Владимир Зеленский и Роберт Голоб

Сегодня, 31 марта, премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Зеленский и правительство Словении.

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"Во время нашей встречи отметил важность недавнего решения правительства Словении относительно предоставления нового пакета военной помощи Украине", — рассказал Зеленский.

Глава государства и Голоб обсудили взаимодействие по восстановлению и отстройке освобожденных территорий. Зеленский рассчитывает на дальнейшее активное привлечение Словении к проектам восстановления Украины. К тому же они рассмотрели вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Благодарю премьер-министра Роберта Голоба, Словении за всю ту помощь, которую вы оказали Украине для укрепления нас на поле боя. Благодарен за теплое отношение к украинцам, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за российского вторжения", — добавил Зеленский.

Премьер-министр Голоб подчеркнул, что Словения будет способствовать послевоенному восстановлению Украины.

"Словения готова приобщиться к реконструкции города Изюм в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Словении также встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Они обсудили путь Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Также мы писали, что во второй половине марта в Украину приехал с визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Это был последний визит лидера "Большой семерки" в воюющую страну. Все остальные, включая президента США Джо Байдена, посетили Украину раньше.