Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: деталі
Сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Зеленський та уряд Словенії.
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Деталі
"Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні", — розповів Зеленський.
Глава держави та Голоб обговорили взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій. Зеленський розраховує на подальше активне залучення Словенії до проєктів відбудови України. До того ж вони розглянули питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.
"Дякую прем’єр-міністру Роберту Голобу, Словенії за всю ту допомогу, яку ви надали Україні для зміцнення нас на полі бою. Вдячний за тепле ставлення до українців, які були вимушені залишити свою батьківщину через російське вторгнення", — додав Зеленський.
Прем'єр-міністр Голоб наголосив, що Словенія сприятиме післявоєнному відновленню України.
"Словенія готова долучитися до реконструкції міста Ізюм у Харківській області", — йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Словенії також зустрівся зі своїм українським колегою Денис Шмигалем. Вони обговорили шлях України до ЄС та НАТО.
Нагадаємо, голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.
Також ми писали, що у другій половині березня до України приїхав із візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Це був останній візит лідера "Великої сімки" до воюючої країни. Усі інші, включаючи й президента США Джо Байдена, відвідали Україну раніше.