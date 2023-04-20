Зеленский встретился со Столтенбергом: что обсудили

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

Об этом говорится на сайте Зеленского.

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"Мы поздравляем Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, в Украине, которая стоит крепко, свободно и видит перспективу полного освобождения нашей земли от российского оккупанта. Этот визит господина Генерального секретаря — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за то, что он начал визит в Украину с посещения деоккупированных городов и громад.

"Вся Европа и мир нуждаются в четком понимании того, что только победа Украины убережет другие государства и народы от таких страшных разрушений, потерь и смертей, которые Россия принесла на нашу землю", — сказал Зеленский.

О чем говорил Президент Украины с генсеком НАТО

Зеленский и Столтенберг затронули четыре основных вопроса:

Заседание группы по обороны Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля;

стимулирование партнеров по поставкам некоторых видов оружия;

подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО, на который приглашена Украина;

гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

"Первое — "Рамштайн", заседание, которое состоится завтра, и решения, которых ожидаем от партнеров. Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Чем дальше смогут двигаться наши воины на передовой, тем быстрее в Украину и всю Европу вернется самое главное — мир", — отметил Президент.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский также обратился к генеральному секретарю НАТО с просьбой помочь преодолеть сдержанность партнеров по поставке дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники. Глава государства подчеркнул, что торможение соответствующих решений — это время, которое теряется для мира.

В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе Зеленский отметил, что встреча может стать исторической.

"Я благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет никакого объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, — время для соответствующих решений. Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди это понимают", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины и генсек НАТО также обсудили предоставление гарантий безопасности, пока страна находится на пути в Альянс.

Зеленский отметил, что эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет реализация решений, безопасность уже нужна.

"И, как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всех в Европе, для всего свободного мира. Именно неопределенность в сфере безопасности разжигала иллюзии агрессора. Итак, определенность в сфере безопасности станет надежной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего народа или любого другого европейского свободного народа", — акцентировал Зеленский.

Он выразил убеждение, что вместе Украина и НАТО будут и дальше утверждать мир во всей Европе и мире.

О чем сказал Столтенберг в Киеве

Генсек НАТО оценил храбрость ВСУ и устойчивость украинского народа, вдохновляющие весь мир.

Столтенберг отметил, что приехал сегодня с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.

"Мы стояли с вами после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году, мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. И мы будем стоять рядом с вами завтра, когда вы будете отстраивать страну и работать ради светлого будущего украинского народа", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: president.gov.ua

Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена.

Генеральный секретарь НАТО высказался в поддержку формулы мира Зеленского. Он заверил, что Альянс и дальше будет укреплять украинскую армию.

"Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье, и место Украины по праву — в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", — подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Напомним, в Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.