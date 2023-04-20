Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: що обговорили

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.

Про це йдеться на сайті Зеленського.

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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

"Ми вітаємо Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Києві, в Україні, яка стоїть міцно, вільно й бачить перспективу повного звільнення нашої землі від російського окупанта. Цей візит пана Генерального секретаря — перший за час повномасштабної війни — ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною — главу амбітних рішень", — наголосив Зеленський.

Глава держави подякував генсеку НАТО за те, що він розпочав візит в Україну з відвідання деокупованих міст і громад.

"Усій Європі та світу потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України вбереже інші держави й народи від таких страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла на нашу землю", — сказав Зеленський.

Про що говорив Президент України з генсеком НАТО

Зеленський та Столтенберг торкнулися чотирьох основних питань:

Засідання групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня;

стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї;

підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну;

гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

"Перше — "Рамштайн", засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Що далі зможуть рухатися наші воїни на передовій, то швидше в Україну та всю Європу повернеться найголовніше – мир", — зазначив Президент.

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський також звернувся до генерального секретаря НАТО з проханням допомогти подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки. Глава держави наголосив, що гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру.

У контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський зауважив, що зустріч може стати історичною.

"Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об’єктивного барʼєра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, — час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, і люди це розуміють", — наголосив Зеленський.

Президент України та генсек НАТО також обговорили надання гарантій безпеки, допоки країна перебуває на шляху в Альянс.

Зеленський зазначив, що ці гарантії безпеки в жодному разі не замінюють і не відкладають членство України в НАТО. Поки триватиме реалізація рішень, безпека вже потрібна.

"І, як доведено історією, це потрібно не лише для нашої держави, а й для всіх у Європі, для всього вільного світу. Саме безпекова невизначеність розпалювала ілюзії агресора. Отже, безпекова визначеність стане надійним захистом від повторення будь-якої нової агресії проти нашого народу чи будь-якого іншого європейського вільного народу", — акцентував Зеленський.

Він висловив переконання, що разом Україна й НАТО й надалі утверджуватимуть мир в усій Європі та світі.

Про що сказав Столтенберг у Києві

Генсек НАТО оцінив хоробрість ЗСУ та стійкість українського народу, які надихають увесь світ.

Столтенберг зазначив, що приїхав сьогодні з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною.

"Ми стояли з вами після незаконної анексії Росією Криму у 2014 році, ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд із вами завтра, коли ви будете відбудовувати країну й працювати заради світлого майбутнього українського народу", — сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: president.gov.ua

Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена.

Генеральний секретар НАТО висловився на підтримку формули миру Зеленського. Він запевнив, що Альянс і далі зміцнюватиме українську армію.

"Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву — в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", — наголосив Столтенберг.

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, до України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Очільника НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.