Зеленский обратился к выпускникам Национального университета обороны

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения. Фото: ОП

Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска студентов Национального университета обороны Украины. В этом году военное заведение подготовило 317 выпускников.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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В своем обращении президент сделал акцент на том, что сегодня украинское войско становится еще крепче, а с ним еще сильнее становится Украина.

"Ваш выпуск происходит в трудные и определяющие для нашего государства времена. Во времена, когда мы ведем полномасштабную и упорную борьбу против российских врагов, российских захватчиков. Во времена, когда Украина и каждый из нас, каждый из украинцев делает важные шаги. За свою жизнь каждый человек делает миллионы шагов, но только считанные из них определяют судьбу и историю", — сказал Президент.

Лидер добавил, что нынешнее поколение выполняет опасную и одновременно с тем священную миссию — освобождение украинской земли от российских захватчиков, делая при этом определяющие шаги.

"Фактически это три глобальных шага, и я хочу пожелать вам, чтобы все они были для вас и для нашей Украины удачными. Первый шаг — это шаг вперед. Шаг наступления. Шаг к уничтожению врага. Шаг к освобождению Украины. Шаг к свободе. Шаг к свободе. Шаг к победе. Я желаю вам, чтобы этот шаг стал решительным и успешным для всех вас. Второй шаг — это шаг домой. Шаг победителей к родным домам. Вам по важнейшему принципу: возвращайтесь с победой, возвращайтесь живыми. И третий шаг. Наш общий шаг. Шаг в будущее. Шаг к восстановлению и восстановлению всей нашей украинской земли. Шаг для наших детей и внуков, будущих поколений. Шаг к победе и процветанию Украины", — сказал Владимир Зеленский.

В ходе торжеств глава государства отметил коллектив Национального университета обороны Украины. Также он вручил дипломы с отличием и нагрудные знаки за отличное окончание высшего военного учебного заведения 15-ти офицерам-выпускникам стратегического и оперативного уровней подготовки.

В торжествах по случаю выпуска слушателей Национального университета обороны Украины также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.

Глава государства также опубликовал кадры работы наших военных. Он показал, как мужественные воины продолжают защищать наше государство.