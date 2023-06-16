Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони arrow

Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони

16 червня 2023 16:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони
Президент України Володимир Зеленський під час звернення. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску студентів Національного університету оборони України. Цьогоріч військовий заклад підготував 317 випускників. 

Про це повідомляє Офіс Президента України

Читайте також:

Що сказав Володимир Зеленський

У своєму зверненні президент зробив акцент на тому, що сьогодні українське військо стає ще міцнішим, а з ним ще сильнішою стає Україна.

"Ваш випуск відбувається у важкі й визначальні для нашої держави часи. В часи, коли ми ведемо повномасштабну й запеклу боротьбу проти російських ворогів, російських загарбників. У часи, коли Україна й кожен із нас, кожен із українців робить важливі кроки. За своє життя кожна людина робить мільйони кроків, але тільки лічені з них є визначальними для долі та історії", — сказав Президент.

Лідер додав, що нинішнє покоління виконує небезпечну та водночас священну місію — звільнення української землі від російських загарбників, роблячи при цьому визначальні кроки. 

"Фактично це три глобальні кроки, і я хочу побажати вам, щоб усі вони були для вас і для нашої України вдалими. Перший крок — це крок уперед. Крок наступу. Крок до знищення ворога. Крок до звільнення України. Крок до свободи. Крок до перемоги. Я бажаю вам, щоб цей крок став рішучим та успішним для всіх вас. Другий крок — це крок додому. Крок переможців до рідних домівок. Крок переможців до рідних, до своїх, до близьких людей. Я бажаю, щоб цей крок вдався вам за найважливішим принципом: повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими. І третій крок. Наш спільний крок. Крок у майбутнє. Крок до відбудови й відновлення всієї нашої української землі. Крок для наших дітей і онуків, майбутніх поколінь. Крок до перемоги й процвітання України", — сказав Володимир Зеленський.

У ході урочистостей глава держави відзначив колектив Національного університету оборони України. Також він вручив дипломи з відзнакою та нагрудні знаки за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу 15 офіцерам-випускникам стратегічного та оперативного рівнів підготовки. 

В урочистостях з нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці в війні. 

Також глава держави опублікував кадри роботи наших військових. Він показав, як мужні воїни продовжують боронити нашу державу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB