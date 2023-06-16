Зеленський звернувся до випускників Національного університету оборони

Президент України Володимир Зеленський під час звернення. Фото: ОП

Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску студентів Національного університету оборони України. Цьогоріч військовий заклад підготував 317 випускників.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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У своєму зверненні президент зробив акцент на тому, що сьогодні українське військо стає ще міцнішим, а з ним ще сильнішою стає Україна.

"Ваш випуск відбувається у важкі й визначальні для нашої держави часи. В часи, коли ми ведемо повномасштабну й запеклу боротьбу проти російських ворогів, російських загарбників. У часи, коли Україна й кожен із нас, кожен із українців робить важливі кроки. За своє життя кожна людина робить мільйони кроків, але тільки лічені з них є визначальними для долі та історії", — сказав Президент.

Лідер додав, що нинішнє покоління виконує небезпечну та водночас священну місію — звільнення української землі від російських загарбників, роблячи при цьому визначальні кроки.

"Фактично це три глобальні кроки, і я хочу побажати вам, щоб усі вони були для вас і для нашої України вдалими. Перший крок — це крок уперед. Крок наступу. Крок до знищення ворога. Крок до звільнення України. Крок до свободи. Крок до перемоги. Я бажаю вам, щоб цей крок став рішучим та успішним для всіх вас. Другий крок — це крок додому. Крок переможців до рідних домівок. Крок переможців до рідних, до своїх, до близьких людей. Я бажаю, щоб цей крок вдався вам за найважливішим принципом: повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими. І третій крок. Наш спільний крок. Крок у майбутнє. Крок до відбудови й відновлення всієї нашої української землі. Крок для наших дітей і онуків, майбутніх поколінь. Крок до перемоги й процвітання України", — сказав Володимир Зеленський.

У ході урочистостей глава держави відзначив колектив Національного університету оборони України. Також він вручив дипломи з відзнакою та нагрудні знаки за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу 15 офіцерам-випускникам стратегічного та оперативного рівнів підготовки.

В урочистостях з нагоди випуску слухачів Національного університету оборони України також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці в війні.

Також глава держави опублікував кадри роботи наших військових. Він показав, як мужні воїни продовжують боронити нашу державу.