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Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"

27 июня 2023 22:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"
Бывший генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Фото: Укроборонпром
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 27 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Соответствующий указ опубликован в интернет-представительстве президента.

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Увольнение Юрия Гусева

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению" , — говорится в сообщении.

Известно, что Гусев занимал этот пост с 3 декабря 2020 года.

Реакция Камышина

Министр стратегической промышленности Александр Камышин отреагировал на увольнение Юрия Гусева. Он заявил, что в будущем Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".

"Непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии. Благодарен железным людям концерна, которые делали и продолжают делать свое дело для приближения победы", — говорится в сообщении.

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Напомним, 27 июня Кабмин объявил выговор главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.

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