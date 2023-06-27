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Зеленський звільнив генерального директора "Укроборонпрому"

27 червня 2023 22:54
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Зеленський звільнив генерального директора "Укроборонпрому"
Колишній генеральний директор концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва. Фото: Укроборонпром
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У вівторок, 27 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Відповідний указ опублікований в інтернет-представництві президента.

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Звільнення Юрія Гусєва

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гусєв обіймав цю посаду з 3 грудня 2020 року.

Реакція Камишіна

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін відреагував на звільнення Юрія Гусєва. Він заявив, що в майбутньому Укроборонпром чекають "залізні зміни та суттєве посилення".

"Безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Вдячний залізним людям концерну, які робили і продовжують робити свою справу для наближення перемоги", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Нагадаємо, 27 червня Кабмін оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій. 

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