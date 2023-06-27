Зеленський звільнив генерального директора "Укроборонпрому"
У вівторок, 27 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
Відповідний указ опублікований в інтернет-представництві президента.
Звільнення Юрія Гусєва
"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що Гусєв обіймав цю посаду з 3 грудня 2020 року.
Реакція Камишіна
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін відреагував на звільнення Юрія Гусєва. Він заявив, що в майбутньому Укроборонпром чекають "залізні зміни та суттєве посилення".
"Безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Вдячний залізним людям концерну, які робили і продовжують робити свою справу для наближення перемоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 червня Кабмін оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій.