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Зеленский трогательно поздравил украинцев с католической Пасхой

9 апреля 2023 07:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Украины Владимир Зеленский/Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 апреля, у католиков отмечается Пасха 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил людей с праздником.

Поздравление Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных наших городах и селах. Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде. В Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Всех, кто в этот день празднует Пасху в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Австралии", — пишет Зеленский.

Он подчеркнул, что это современный мир, стремящийся жить свободно и в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. Глава государства отметил, что на страже этого мира сегодня стоит Украина и борется за свои ценности.

По словам президента, два дня назад он разделил ифтарь с мусульманами Украины. Вскоре Зеленский поздравит иудеев с завершением Песаха, а ровно через неделю поздравит всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля.

Он отметил, что люди могут исповедовать разные религии, но все равно верят в свободу.

"У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех — это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единой для всех: для Украины и всего свободного мира. Это День нашей Победы. Общей. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Господнего Воскресения", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский сказал, что ценности, за которые сегодня борется Украина в войне против россии, близки каждому народу. Чем больше мир будет знать о российской агрессии и преступлениях оккупантов, тем быстрее агрессор проигрывает.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.

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