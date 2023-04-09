Зеленський зворушливо привітав українців з католицьким Великоднем

Президент України Володимир Зеленський/Фото: сайт Президента

Сьогодні, 9 квітня, у католиків відзначається Великдень 2023. Президент України Володимир Зеленський вже привітав людей зі святом.

Привітання Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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"Я щиро вітаю українців та всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних наших містах і селах. Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії", — пише Зеленський.

Він наголосив, що це сучасний світ, який прагне жити вільно та у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. Глава держави зазначив, що на варті цього світу сьогодні стоїть Україна та бореться за свої цінності.

За словами Президента, два дні тому він розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром Зеленський привітає іудеїв з завершенням Песаху, а рівно за тиждень привітає всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня.

Він зазначив, що люди можуть сповідувати різні релігії, але всі однаково вірять у свободу.

"У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною.