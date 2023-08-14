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Житель Волыни более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой

14 августа 2023 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Житель Волыни более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой
Проверка документов. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Житель города Рожище в Волынской области более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой. Мужчина скачал "документ" из интернета и внес в него собственные персональные данные. Почти полгода фигурант использовал фейковую справку для выезда из страны.

Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

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Пересечение границы с фейковой справкой

По данным следствия, мужчину еще в 2003 году признали непригодным к службе по болезни почек, однако в 2008 году это постановление было отменено. Людей с такими заболеваниями считали ограниченно пригодными в военное время. У фигуранта был военный билет старого образца.

В марте прошлого года житель Волыни скачал из интернета справку ВВК о непригодности к военной службе и снятии с учета с печатями. Он распечатал ее на цветном принтере и внес свои данные.

Суд сообщает, что справка военно-врачебной комиссии в совокупности с военным билетом, паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Украины для выезда за границу, предоставляют право пересечения государственной границы Украины в период действия правового режима военного положения. Поэтому мужчина в июне 2022 года предоставил пограничникам фейковый документ. Фигурант использовал его до декабря 2022 года. Путешественник более 20 раз показывал "справку" на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг".

На суде подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Мужчину оштрафовали на 8500 грн. К тому же он должен заплатить 1132,68 грн за проведение судебной технической экспертизы документов.

Напомним, в лесу на Буковине нашли нарушителя границы, нуждавшегося в медицинской помощи. Мужчина сам вызвал спасателей, когда понял, что ему не выбраться самостоятельно.

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