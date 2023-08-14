Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Житель Волині понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою arrow

Житель Волині понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою

14 серпня 2023 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Житель Волині понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою
Перевірка документів. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Житель міста Рожище у Волинській області понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою. Чоловік завантажив "документ" з інтернету та вніс у нього власні персональні дані. Майже пів року фігурант використовував фейкову довідку для виїзду з країни.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

Читайте також:

Перетин кордону з фейковою довідкою

За даними слідства, чоловіка ще у 2003 році визнали непридатним до служби через хворобу нирок, однак в 2008 році ця постанова була скасована. Людей з такими захворюваннями вважали обмежено придатними у воєнний час. У фігуранта був військовий квиток старого зразка.

У березні минулого року житель Волині завантажив з інтернету довідку ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з обліку з печатками. Він роздрукував її на кольоровому принтері та вніс туди свої дані.

Суд повідомляє, що довідка військово-лікарської комісії в сукупності з військовим квитком, паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон, надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану. Через це чоловік у червні 2022 року надав прикордонникам фейковий документ. Фігурант використовував його до грудня 2022 року. Мандрівник понад 20 разів показував "довідку" на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг".

На суді підозрюваний визнав свою провину та розкаявся. Його визнали винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Чоловіка оштрафували на 8500 грн. До того ж він повинен заплатити 1132,68 грн за проведення судової технічної експертизи документів.

Нагадаємо, у лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самотужки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Головні новини України 14 серпня: обстріл Одеси та зміни в мобілізації з вересня

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз