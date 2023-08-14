Житель Волині понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Житель міста Рожище у Волинській області понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою. Чоловік завантажив "документ" з інтернету та вніс у нього власні персональні дані. Майже пів року фігурант використовував фейкову довідку для виїзду з країни.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

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Перетин кордону з фейковою довідкою

За даними слідства, чоловіка ще у 2003 році визнали непридатним до служби через хворобу нирок, однак в 2008 році ця постанова була скасована. Людей з такими захворюваннями вважали обмежено придатними у воєнний час. У фігуранта був військовий квиток старого зразка.

У березні минулого року житель Волині завантажив з інтернету довідку ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з обліку з печатками. Він роздрукував її на кольоровому принтері та вніс туди свої дані.

Суд повідомляє, що довідка військово-лікарської комісії в сукупності з військовим квитком, паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон, надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану. Через це чоловік у червні 2022 року надав прикордонникам фейковий документ. Фігурант використовував його до грудня 2022 року. Мандрівник понад 20 разів показував "довідку" на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг".

На суді підозрюваний визнав свою провину та розкаявся. Його визнали винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Чоловіка оштрафували на 8500 грн. До того ж він повинен заплатити 1132,68 грн за проведення судової технічної експертизи документів.

Нагадаємо, у лісі на Буковині відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самотужки.