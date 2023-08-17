Из освобожденного Урожайного эвакуировали семью

Эвакуация людей. Иллюстративное фото: krm.gov.ua

Из освобожденного поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области эвакуировали семью. В населенном пункте оставалось три человека.

Об этом рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко для "Суспільного".

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Ященко рассказал, что из поселка вывезли семью, а именно мужчину, женщину и взрослого сына. В настоящее время они находятся в безопасном месте. Людям оказали психологическую помощь и обеспечили необходимым.

"Это последний населенный пункт из нашей громады, который освобожден от российской оккупации. Громада освобождена полностью", — подчеркнул Ященко.

По его словам, в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт. В освобожденном населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации — оставались около полтысячи человек, когда начались активные боевые действия люди выезжали", — рассказал Ященко.

Начальник Великоновоселковской ПВА сообщил, что Урожайное находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсацию поврежденного имущества пока нельзя.

"Реестры закрыты, чтобы подать на восстановление нужно обследование. Сейчас в село доступ закрыт", — добавил он.

Населенный пункт находился в оккупации российских захватчиков с марта 2022 года.

Напомним, украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Роботино, а также освободили от оккупантов Урожайное.