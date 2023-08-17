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Зі звільненого Урожайного евакуювали сім'ю

17 серпня 2023 07:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зі звільненого Урожайного евакуювали сім'ю
Евакуація людей. Ілюстративне фото: krm.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Зі звільненого селища Урожайне Волноваського району Донецької області евакуювали сім'ю. В населеному пункті залишалося три людини.

Про це розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко для "Суспільного".

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Евакуація з Урожайного

Ященко розповів, що з селища вивезли родину, а саме чоловіка, жінку та їх дорослого сина. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Людям надали психологічну допомогу та забезпечили необхідним.

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", — наголосив Ященко.

За його словами, в Урожайному зруйновані школа, домівки та фельдшерський пункт. У звільненому населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації — залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", — розповів Ященко.

Начальник Великоновосілківської СВА повідомив, що Урожайне знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можна.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", — додав він.

Населений пункт перебував в окупації російських загарбників з березня 2022 року.

Нагадаємо, українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

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