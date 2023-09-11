Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зять экс-нардепа Червоненко ездил за границу с разрешения ГУР: подробности скандала arrow

Зять экс-нардепа Червоненко ездил за границу с разрешения ГУР: подробности скандала

11 сентября 2023 11:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зять экс-нардепа Червоненко ездил за границу с разрешения ГУР: подробности скандала
Зять экс-министра транспорта Евгения Червоненко Алексей Кавилин. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Зятя бывшего украинского депутата, экс-министра транспорта Евгения Червоненко заметили на вилле у российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве, в Швейцарии. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что эксдепутат Червоненко сейчас связан с военной разведкой Украины.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

Читайте также:

Что известно об Алексее Кавилине

Алексей Кавилин с 2016 по 2019 год руководил Главным управлением Государственной фискальной службы в Киевской области. Также являлся президентом Киевской областной федерации шахмат. Свою встречу с российским олигархом в Женеве он прокомментировать не смог, сославшись на то, что не помнит, был ли в доме Кантора 17 июля 2023 года. Он заверил, что это невозможно.

Сам Червоненко на вопрос о своем зяте в доме Кантора заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". Он заявил, что с Кантором его связывают долгие годы отношений. В частности, Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор был президентом этого объединения.

Он заявил, что его зять работает и живет в Украине. Червоненко намекнул, что его зять не без причины ездит за границу с помощью официальных разрешений или писем. Экснардеп отметил, что Кавилин мог спокойно стать одним из главных героев "Батальона Монако", но не сделал этого.

Кавилин заходит в имение русского олигарха
Алексей Кавилин заходит в имение олигарха с вещами. Фото: Скриншот

Разрешение на выезд Кавилину давало ГУР

Как сообщают журналисты, зять Червоненко с начала года пять раз уезжал из Украины, в том числе по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время одной из поездок Кавилин останавливался в доме подсанкционного олигарха.

Журналисты добавили, что в 2023 году во время Великой войны Червоненко замечали в компании россиян, в частности недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского, где пели о "дружбе" двух народов.

Расследование Михаила Ткача
Расследование Михаила Ткача. Фото: Скриншот
Расследование Михаила Ткача
Расследование Михаила Ткача. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что журналисты издания "Украинская правда" заметили зятя бывшего нардепа Евгения Червоненко, а именно Алексея Кавилина, в роскошном доме российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. Известно, что бизнесмен РФ находится под санкциями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз