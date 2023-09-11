Зять экс-нардепа Червоненко ездил за границу с разрешения ГУР: подробности скандала

Зять экс-министра транспорта Евгения Червоненко Алексей Кавилин. Фото: Скриншот

Зятя бывшего украинского депутата, экс-министра транспорта Евгения Червоненко заметили на вилле у российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве, в Швейцарии. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что эксдепутат Червоненко сейчас связан с военной разведкой Украины.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

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Что известно об Алексее Кавилине

Алексей Кавилин с 2016 по 2019 год руководил Главным управлением Государственной фискальной службы в Киевской области. Также являлся президентом Киевской областной федерации шахмат. Свою встречу с российским олигархом в Женеве он прокомментировать не смог, сославшись на то, что не помнит, был ли в доме Кантора 17 июля 2023 года. Он заверил, что это невозможно.

Сам Червоненко на вопрос о своем зяте в доме Кантора заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". Он заявил, что с Кантором его связывают долгие годы отношений. В частности, Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор был президентом этого объединения.

Он заявил, что его зять работает и живет в Украине. Червоненко намекнул, что его зять не без причины ездит за границу с помощью официальных разрешений или писем. Экснардеп отметил, что Кавилин мог спокойно стать одним из главных героев "Батальона Монако", но не сделал этого.

Алексей Кавилин заходит в имение олигарха с вещами. Фото: Скриншот

Разрешение на выезд Кавилину давало ГУР

Как сообщают журналисты, зять Червоненко с начала года пять раз уезжал из Украины, в том числе по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время одной из поездок Кавилин останавливался в доме подсанкционного олигарха.

Журналисты добавили, что в 2023 году во время Великой войны Червоненко замечали в компании россиян, в частности недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского, где пели о "дружбе" двух народов.

Расследование Михаила Ткача. Фото: Скриншот

Расследование Михаила Ткача. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что журналисты издания "Украинская правда" заметили зятя бывшего нардепа Евгения Червоненко, а именно Алексея Кавилина, в роскошном доме российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. Известно, что бизнесмен РФ находится под санкциями.