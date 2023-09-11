Зять экс-нардепа Червоненко ездил за границу с разрешения ГУР: подробности скандала
Зятя бывшего украинского депутата, экс-министра транспорта Евгения Червоненко заметили на вилле у российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве, в Швейцарии. Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что эксдепутат Червоненко сейчас связан с военной разведкой Украины.
Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.
Что известно об Алексее Кавилине
Алексей Кавилин с 2016 по 2019 год руководил Главным управлением Государственной фискальной службы в Киевской области. Также являлся президентом Киевской областной федерации шахмат. Свою встречу с российским олигархом в Женеве он прокомментировать не смог, сославшись на то, что не помнит, был ли в доме Кантора 17 июля 2023 года. Он заверил, что это невозможно.
Сам Червоненко на вопрос о своем зяте в доме Кантора заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". Он заявил, что с Кантором его связывают долгие годы отношений. В частности, Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор был президентом этого объединения.
Он заявил, что его зять работает и живет в Украине. Червоненко намекнул, что его зять не без причины ездит за границу с помощью официальных разрешений или писем. Экснардеп отметил, что Кавилин мог спокойно стать одним из главных героев "Батальона Монако", но не сделал этого.
Разрешение на выезд Кавилину давало ГУР
Как сообщают журналисты, зять Червоненко с начала года пять раз уезжал из Украины, в том числе по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время одной из поездок Кавилин останавливался в доме подсанкционного олигарха.
Журналисты добавили, что в 2023 году во время Великой войны Червоненко замечали в компании россиян, в частности недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского, где пели о "дружбе" двух народов.
Ранее мы сообщали, что журналисты издания "Украинская правда" заметили зятя бывшего нардепа Евгения Червоненко, а именно Алексея Кавилина, в роскошном доме российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. Известно, что бизнесмен РФ находится под санкциями.