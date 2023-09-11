Зять екснардепа Червоненка їздив за кордон з дозволу ГУР: подробиці скандалу

Зять ексміністра транспорту Євгена Червоненка Олексій Кавилін. Фото: Скриншот

Зятя колишнього українського депутата, ексміністра транспорту Євгена Червоненка помітили на віллі у російського олігарха В’ячеслава Кантора в Женеві, що у Швейцарії. Журналісти із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що зараз ексдепутат Червоненко пов’язаний із військовою розвідкою України.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

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Що відомо про Олексія Кавиліна

Олексій Кавилін з 2016 до 2019 року керував Головним управлінням Державної фіскальної служби в Київській області. Також був президентом Київської обласної федерації шахів. Свою зустріч із російським олігархом у Женеві він прокоментувати не зміг, пославшись на те, що не пам’ятає, чи був у будинку Кантора 17 липня 2023 року. Він запевнив, що це просто неможливо.

Сам Червоненко на питання про свого зятя в будинку Кантора заявив, що "не любить, коли підглядують в труси". Він заявив, що з Кантором його пов'язують довгі роки стосунків. Зокрема, Червоненко був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор — був президентом цього об'єднання.

Він заявив, що його зять працює і живе в Україні. Червоненко натякнув, що його зять не без причини їздить за кордон за допомогою офіційних дозволів чи листів. Екснардеп зазначив, що Кавилін міг спокійно стати одним із головних героїв "Батальйону Монако", але не зробив цього.

Олексій Кавилін заходить до маєтку олігарха з речами. Фото: Скриншот

Дозвіл на виїзд Кавиліну давало ГУР

Як повідомляють журналісти, зять Червоненка з початку року п’ять разів виїжджав з України, зокрема за листами Головного управління розвідки Міноборони України. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха.

Журналісти додали, що в 2023 році під час великої війни Червоненка помічали в компанії росіян, зокрема нещодавно він знявся у кліпі російського співака шансону Євгенія Кемеровського, де співали про "дружбу" двох народів.

Розслідування Михайла Ткача. Фото: Скриншот

Розслідування Михайла Ткача. Фото: Скриншот

Раніше ми повіомляли, що журналісти видання "Українська правда" помітили зятя колишнього нардепа Євгена Червоненка, а саме Олексія Кавиліна, в розкішному будинку російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Відомо, що бізнесмен РФ перебуває під санкціями.