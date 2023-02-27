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Зима в Украине завершится спокойно: прогноз погоды на завтра

27 февраля 2023 21:18
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Прогноз погоды на 28 февраля
Прогноз погоды на 28 февраля
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Погода в Украине во вторник, 28 февраля, будет кое-где прохладной. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 28 февраля

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается колебание температуры преимущественно в пределах от 0 до +3 в западных областях. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +8 градусов.

В северных областях Украины следует ожидать температуру от +1 до +4 градусов.

В последний день зимы в восточных областях будет +14 градусов. По прогнозам синоптиков воздух максимально прогреется до +5.

Самая теплая погода будет в южных областях. Там ожидается температура воздуха от +5 до +8 градусов. Во временно оккупированном Крыму — +12 градусов.

28 февраля ночью и утром в Украине кроме северных и северо-западных областей небольшой снег, на юге и востоке с дождем, в восточных областях умеренные осадки.

Погода 28 февраля

Погода в Киевской области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.

В Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра погода будет умеренной.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, иногда порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве ожидается ночью -2-4 градуса, днем потеплеет до +2 градусов. Осадков не предполагается.

Напомним, что в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.

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