Прогноз погоди на 28 лютого

Погода в Україні у вівторок, 28 лютого, буде подекуди прохолодною. Найтепліше буде у південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 28 лютого

За прогнозами синоптиків, завтра очікується коливання температури переважно в межах від 0 до +3 в західних областях. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +8 градусів.

У північних областях України варто очікувати температуру від +1 до +4 градусів.

В останній день зими у східних областях буде +14 градусів. За прогнозами синоптиків, повітря максимально прогріється до +5.

Найтепліша погода буде у південних областях. Там очікується температура повітря від +5 до +8 градусів. У тимчасово окупованому Криму — +12 градусів.

28 лютого вночі та вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади.

Погода у Київській області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

У Києві вночі 3-5°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що завтра погода буде помірною.

Вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1+5 градусів, на півдні України очікується +4+9, в Криму до +12 градусів.

У Києві очікується вночі -2-4 градуси, вдень потепліє до +2 градусів. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.