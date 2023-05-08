"Зло вернулось в наши города и села", — обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения
Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях, что "зло вернулось снова в наши города и села".
Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского
"Зло, к сожалению, вернулось. Как 80 лет назад зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Хоть сейчас другой агрессор, но у рашистов та же цель, которая была у нацистов: порабощение или уничтожение. И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не наедине против зла. Мы сражаемся против него, опираясь на общую силу народов свободного мира", — написал Владимир Зеленский.
Кроме того, он добавил, что много лет назад была установлена традиция празднования Дня Европы для празднования достигнутых мира и единства.
"Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. Ежегодно завтра мы будем чтить наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм", — заявил Президент Украины.
Он отметил, что это будет День Европы, поддерживающий Украину все девять лет и уже 439 дней полномасштабного вторжения.
"Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям. Это будет День Европы — нашей союзницы. Это будет День Европы — нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет", — написал Владимир Зеленский в своем сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский предлагает парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.