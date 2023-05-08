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"Зло повернулось до наших міст і сіл", — звернення Зеленського до Дня пам'яті та примирення

8 травня 2023 18:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
"Зло повернулось до наших міст і сіл", — звернення Зеленського до Дня пам'яті та примирення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Володимир Зеленський написав у своїх соціальних мережах, що "зло повернулось знову до наших міст і сіл".

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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"Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але в рашистів та сама мета, що була в нацистів: поневолення або знищення. І так само, як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього, спираючись на спільну силу народів вільного світу", — написав Володимир Зеленський.

Крім цього він додав, що багато років тому була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності.

"Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. Щороку від завтра ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", — заявив Президент України.

Він зазначив, що це буде День Європи, яка підтримує Україну усі дев’ять років та вже 439 днів повномасштабного вторгнення.

"Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах. Це буде День Європи — нашої союзниці. Це буде День Європи — нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде", — написав Володимир Зеленський в своєму повідомленні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

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