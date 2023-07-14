СМИ обнаружили украинскую судью, которая имеет российский паспорт: расследование

Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова. Фото: "Схемы"

Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова является гражданкой России. Эту информацию подтверждает выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт".

Об этом сообщают "Схемы".

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Судья с паспортом РФ

Арестова получила российский паспорт на основании так называемого "договора о принятии Крыма в состав России" в 2014 году. Согласно "документу", украинцы и лица без гражданства на полуострове признавались россиянами.

Как оказалось, в период с 2018 по 2022 год судья посещала временно оккупированный Крым. Общее количество дней, проведенных Арестовым на полуострове — более 250 дней.

Документ из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

Согласно выписке, Арестова получила паспорт РФ 10 апреля 2014 года. Журналисты узнали, что судья стала гражданкой России 5 апреля того же года.

Документ из "Роспаспорта". Фото: "Схемы"

На сайте Налоговой службы России удалось найти индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в РФ Людмилы Арестовой. Он привязан к ее паспорту.

Индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой. Фото: "Схемы"

Журналисты также нашли информацию в истоках из баз данных о клиентах медорганизаций РФ с указанием данных российского паспорта по имени Людмилы Арестовой и индивидуального налогового номера. Там также можно увидеть адрес почтового ящика, который, вероятно, принадлежит сыну судьи.

Информация из баз данных о клиентах медорганизаций РФ. Фото: "Схемы"

Данные Арестовой также были обнаружены в базе данных российской медицинской лаборатории "Гемотест". Там пишет, что судья указывала информацию с паспорта РФ во время прохождения теста на коронавирус.

База данных российской медицинской лаборатории "Гемотест". Фото: "Схемы"

По состоянию на июль 2023 года у Арестовой до сих пор российское гражданство. Действительность удалось проверить с помощью сервиса МВД РФ.

Арестова в Крыму

Журналисты нашли фотографии судьи, сделанные во временно оккупированном Севастополе в заведении "33 пингвина". Вероятно, это было празднование дня рождения дочери Натальи в 2018 году.

Арестовая в Крыму. Фото: "Схемы"

"По меньшей мере, шесть раз судья Арестова посетила полуостров в 2018 году, 7 — в 2019-м, в 2020-м — 1 раз, в 2021-м — 5 раз. Последний раз из путешествия в Крым (продолжавшаяся 31 день) Арестова вернулась за месяц до вторжения — в январе 2022 года", — говорится в сообщении.

Поездки Арестовой в Крым. Фото: "Схемы"

Судья скрывает паспорт РФ

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей удалось найти анкету Арестовой, которую она заполняла в 2018 году. Она ответила "нет" на вопрос о гражданстве другого государства.

Анкета Арестовой. Фото: "Схемы"

В следующем году, а именно в 2019 году, она снова заполняла такую анкету. Тогда Арестова хотела стать судьей Окружного административного суда Киева. Женщина также не сообщила о российском гражданстве.

Анкета Арестовой. Фото: "Схемы"

Судья не подтвердила информацию журналистов "Схем" о российском гражданстве.

"У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому мне такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму, и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России", — сообщила Арестова.

На вопрос об учете данных паспорта в истоках из баз российских медицинских организаций она ответила:

"Я не знаю, что это за информационные базы. Я проходила тесты на подконтрольной территории".

Она также прокомментировала информацию о 255 днях в Крыму за последние 5 лет.

"Я к этому отношусь нормально, потому что запрета для судей, которые жили в Крыму и у кого живут там родственники, если есть имущество, нет. Когда я проходила квалификационное оценивание, то эти вопросы задавались членами комиссии. Они сказали, что ко мне вопросов нет, потому что я не на отдых езжу, а потому что у меня там родители пожилые, которые имеют очень серьезные заболевания", — сказала Арестова.

Она сообщила, что у ее родителей есть российское гражданство. Они переехали в Севастополь еще в 2007 году и получили вид на постоянное проживание. По словам Арестовой, ГБР исследовало, есть ли у нее паспорт РФ.

"С 2021 года ГБР занимается этим вопросом. И мной подано уже несколько жалоб по этому поводу, потому что это не новая информация. Меня допрашивали в ГБР относительно этой информации и мне показывали форму, которая есть там, и я скажу, что там содержится заведомо ложная информация. У меня были обыски дома, у меня искали этот паспорт, в суде искали", — говорит Арестова.

В ГБР сообщили, что пока не установлены достаточные данные и доказательства для подозрения судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой Л.В. в совершении уголовных правонарушений.

Следующее судебное заседание с участием судьи Арестовой назначено на 10 августа.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона.