ЗМІ виявили українську суддю, яка має російський паспорт: розслідування

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова. Фото: "Схеми"

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова є громадянкою Росії. Цю інформацію підтверджує витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт".

Про це повідомляють "Схеми".

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Суддя з паспортом РФ

Арестова отримала російський паспорт на підставі так званого "договору про прийняття Криму до складу Росії" у 2014-му році. Згідно з "документом" українці та особи без громадянства на півострові визнавались росіянами.

Як виявилось, у період з 2018 року по 2022 рік суддя відвідувала тимчасово окупований Крим. Загальна кількість днів, що Арестова провела на півострові — понад 250 днів.

Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

Відповідно до витягу, Арестова отримала паспорт РФ 10 квітня 2014 року. Журналісти дізналися, що суддя стала громадянкою Росії 5 квітня того ж року.

Витяг з "Роспаспорту". Фото: "Схеми"

На сайті Податкової служби Росії вдалося знайти індивідуальний податковий номер платника податків в РФ Людмили Арестової. Він прив'язаний до її паспорта.

Індивідуальний податковий номер платника податків в Росії Людмили Арестової. Фото: "Схеми"

Журналісти також знайшли інформацію у витоках із баз даних про клієнтів медорганізацій РФ із зазначенням даних російського паспорта на ім’я Людмили Арестової та індивідуального податкового номера. Там також можна побачити адресу поштової скриньки, яка, ймовірно, належить сину судді.

Інформація із баз даних про клієнтів медорганізацій РФ. Фото: "Схеми"

Дані Арестової також знайшли у базі даних російської медичної лабораторії "Гемотест". Там пише, що суддя вказувала інформацію з паспорту РФ під час проходження тесту на коронавірус.

База даних російської медичної лабораторії "Гемотест". Фото: "Схеми"

Станом на липень 2023 року в Арестової досі російське громадянство. Чинність вдалося перевірити за допомогою сервісу МВС РФ.

Арестова в Криму

Журналісти знайшли світлини судді, які були зроблені в тимчасово окупованому Севастополі у закладі "33 пингвина". Ймовірно, це було святкування дня народження її доньки Наталії у 2018 році.

Арестова в Криму. Фото: "Схеми"

"Щонайменше шість разів суддя Арестова відвідала півострів у 2018 році, 7 — у 2019-му, у 2020-му — 1 раз, у 2021-му — 5 разів. Востаннє із подорожі в Крим (що тривала 31 день) Арестова повернулася за місяць до вторгнення — у січні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Поїздки Арестової в Крим. Фото: "Схеми"

Суддя приховує паспорт РФ

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів вдалося знайти анкету Арестової, яку вона заповнювала у 2018 році. Вона відповіла "ні" на питання про громадянство іншої держави.

Анкета Арестової. Фото: "Схеми"

Наступного року, а саме в 2019 році, вона знову заповнювала таку анкету. Тоді Арестова хотіла стати суддею Окружного адміністративного суду Києва. Жінка також не повідомила про російське громадянство.

Анкета Арестової. Фото: "Схеми"

Суддя не підтвердила інформацію журналістів "Схем" про російське громадянство.

"У мене немає російського громадянства. Я тільки знаю, що я мешкала в Криму і була там зареєстрована, і працювала в суді, і тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий. Бо, якщо я не помиляюся, там всі громадяни, хто мешкав в Криму, і хто був там зареєстрований на момент анексії, вони були всі визнані громадянами Росії", — повідомила Арестова.

На запитання щодо обліку даних паспорта у витоках із баз російських медичних організацій, вона відповіла:

"Я не знаю, що це за інформаційні бази. Я проходила тести на підконтрольній території".

Вона також прокоментувала інформацію про 255 днів у Криму за останні 5 років.

"Я до цього ставлюся нормально, тому що заборони для суддів, які мешкали в Криму і у кого живуть там родичі, якщо є майно, немає. Коли я проходила кваліфікаційне оцінювання, то ці питання ставилися членами комісії. Вони сказали, що до мене питань немає, тому що я не на відпочинок їжджу, а тому що в мене там батьки літні, які мають дуже серйозні захворювання", — сказала Арестова.

Вона повідомила, що у її батьків є російське громадянство. Вони переїхали у Севастополь ще у 2007 році та отримали посвідку на постійне проживання. За словами Арестової, ДБР досліджувало, чи є в неї паспорт РФ.

"З 2021 року ДБР займається цим питанням. І мною подано вже кілька скарг стосовно цього, тому що це не нова інформація. Мене допитували в ДБР стосовно цієї інформації і мені показували форму, яка є там, і я скажу, що там міститься завідомо неправдива інформація. У мене були обшуки вдома, в мене шукали цей паспорт, в суді шукали", — каже Арестова.

У ДБР повідомили, що наразі не встановлено достатніх даних та доказів для підозри судді Донецького окружного адміністративного суду Арестової Л.В. у вчиненні кримінальних правопорушень.

Наступне судове засідання за участю судді Арестової призначене на 10 серпня.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.