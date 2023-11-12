Изменения в законодательстве — беременные женщины смогут выбирать, когда идти в декрет

Беременная женщина. Иллюстративное фото: google.com

В Минздраве сообщили о нововведениях в законодательстве. Теперь беременные женщины сами будут решать, когда идти в декрет. Они по собственному желанию могут начать декретный отпуск не позже 30-й недели беременности.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Чтобы начать декретный отпуск позже 30-й недели беременности, женщина должна подать заявление об этом своему врачу.

Верховная Рада приняла закон, согласно которому беременная женщина имеет право начать декретный отпуск позже. Он будет реализовываться в соответствии с изданным приказом Минздрава.

Изменения в законе по декрету

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30-й недели беременности определить дату начала отпуска в связи с беременностью и родами. Женщина, желающая начать отпуск с 30-й недели беременности, не должна ничего дополнительно делать — по умолчанию медицинское заключение о временной нетрудоспособности будет сформировано с 30-й недели беременности. Однако, если беременная хочет продолжать работать и после 30-й недели, она во время первого визита к врачу на 30-й неделе беременности подает заявление. Врач отмечает в нем дату, с которой должно быть сформировано медицинское заключение. Теперь женщина может продолжить работать, а начало дородового отпуска перенести на более удобный для нее период. Именно тогда будет сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности и, соответственно, будут начисляться социальные выплаты.

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