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Зміни в законодавстві — вагітні жінки зможуть обирати, коли йти у декрет

12 листопада 2023 11:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зміни в законодавстві — вагітні жінки зможуть обирати, коли йти у декрет
Вагітна жінка. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У МОЗ повідомили про нововведення у законодавстві. Відтепер вагітні жінки самі вирішуватимуть, коли йти у декрет. Вони за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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Для того аби розпочати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності, жінка повинна подати заяву про це своєму лікареві.

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Він буде реалізовуватися відповідно до виданого наказу МОЗ. 

Зміни у законі щодо декрету

  1. Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30-го тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 
  2. Жінка, яка хоче розпочати відпустку з 30-го тижня вагітності, не має нічого додатково робити — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.
  3. Проте, якщо жынка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня — вона під час першого візиту до лікаря на 30-му тижні вагітності подає заяву. Лікар позначає в ній дату, з якої має бути сформований медичний висновок.
  4. Відтепер жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати.

Нагадаємо, в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала країна-окупантка Росія. Захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я боронять державу й виганяють російських загарбників з нашої землі. Українські воїни, які отримали поранення, травми або тяжкі контузії, мають право лікуватися як в Україні, так і за кордоном.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я виклали інформацію, як військовослужбовцям потрапити до програми медичної евакуації до європейських медзакладів.

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