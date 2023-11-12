Зміни в законодавстві — вагітні жінки зможуть обирати, коли йти у декрет
У МОЗ повідомили про нововведення у законодавстві. Відтепер вагітні жінки самі вирішуватимуть, коли йти у декрет. Вони за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Вагітні зможуть обирати час для декрету
Для того аби розпочати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності, жінка повинна подати заяву про це своєму лікареві.
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Він буде реалізовуватися відповідно до виданого наказу МОЗ.
Зміни у законі щодо декрету
- Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30-го тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
- Жінка, яка хоче розпочати відпустку з 30-го тижня вагітності, не має нічого додатково робити — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.
- Проте, якщо жынка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня — вона під час першого візиту до лікаря на 30-му тижні вагітності подає заяву. Лікар позначає в ній дату, з якої має бути сформований медичний висновок.
- Відтепер жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати.
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