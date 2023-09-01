Изменили программу: Шмыгаль рассказал, как будут учить украинских школьников за границей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: Правительственный портал

Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Так, по новой программе украинские школьники за рубежом будут уделять 6-8 часов изучению только украиноведческих предметов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Дениса Шмыгаля, делается все, чтобы дети за границей не потеряли связь с украинским образовательным пространством.

"Это одна из важных предпосылок для возвращения наших людей домой", — подчеркнул премьер-министр.

Для того чтобы обучение было удобным, программу для таких школьников изменили.

"Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента", — отметил Шмыгаль.

На занятия дети будут тратить 6-8 часов в неделю. В то же время оценки по математике или естественным наукам будут зачислены в школе, в которой дети сейчас учатся за границей.

К тому же в этом году продолжат заботиться о качестве и доступности онлайн образования. Так, школьникам и их учителям будут выдавать ноутбуки.

"Украинские учителя уже получили почти 96 тысяч ноутбуков, а школьники — примерно 36 тысяч девайсов. До конца года ученики получат еще 40 тысяч гаджетов", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, образование в таком формате также важно, ведь "открывает возможности для каждого ребенка получать знания, где бы он ни находился".

Напомним, Зеленский презентовал ко Дню знаний новое приложение.

Также стало известно, сколько первоклассников пошло в школу в столице этого года.