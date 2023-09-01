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Змінили програму: Шмигаль розповів, як навчатимуть укранських школярів за кордоном

1 вересня 2023 17:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Змінили програму: Шмигаль розповів, як навчатимуть укранських школярів за кордоном
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: Урядовий портал
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Так, за новою програмою українські школярі за кордоном приділятимуть 6-8 годин вивченню лишень українознавчих предметів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

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За словами Дениса Шмигаля, робиться все, аби діти за кордоном не втратили зв’язок з українським освітнім простором.

"Це одна з важливих передумов для повернення наших людей додому", — наголосив Прем’єр-міністр.

Для того, щоб навчання було зручним програму для таких школярів змінили.

"Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту", — зазначив Шмигаль.

На занятті діти витрачатимуть 6-8 годин на тиждень. Водночас  оцінки з математики чи природничих наук будуть зараховані у школі, у якій діти зараз навчаються за кордоном.

До того ж цьогоріч продовжать дбати про якість і доступність онлайн-освіти. Так, школярам та їх вчителям видаватимуть ноутбуки.

"Українські вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі — приблизно 36 тисяч девайсів. До кінця року учні отримають ще 40 тисяч гаджетів", — повідомив Шмигаль.

За його словами освіта в такому форматі також важлива, адже "відкриває можливості для кожної дитини отримувати знання, де б вона не перебувала".

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Також стало відомо скільки першокласників пішло до школи у столиці цього року.

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