Заставят крутить педали: Верховная Рада предлагает сокращать срок заключенным за генерацию энергии

Заключенный в тюрьме. Фото: bbc.com

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко представил новый законопроект в Верховной Раде. Он предлагает стимулировать заключенных к производству электричества, используя велосипедные генераторы.

Об этом депутат сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Заключенным предлагают крутить педали, чтобы сократить срок

Известно, что 15 сентября на официальном сайте Верховной Рады появилась информация о законопроекте №10057. Суть инициативы в следующем: около 50 тысяч осужденных будут предложены для участия в программе, в рамках которой они могут велосипедами генерировать электроэнергию.

Если за месяц они соответствуют стандартам, установленным Министерством Юстиции, их срок службы укорачивается на три дня, максимально — до 10 месяцев в году.

Таким образом, за год заключенный может сократить свой срок на целый месяц, что приведет к экономии бюджета на содержание заключенных до 8% (около 200 миллионов гривен).

Документ подчеркивает, что тюрьмы должны не только наказывать, но и помогать реабилитации осужденных. Общественные работы, в различных форматах, могут стать ключевым фактором в этом процессе. Кроме того, физическая активность будет способствовать их физическому здоровью.

Гривко утверждает, что участие заключенных в программе будет возможно только после получения медицинского документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний к физической активности, и только на добровольной основе.

Сообщение Сергея Гривко. Фото: скриншот

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.