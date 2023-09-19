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Змусять крутити педалі: Верховна Рада пропонує скорочувати термін ув'язненим за генерацію енергії

19 вересня 2023 10:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Змусять крутити педалі: Верховна Рада пропонує скорочувати термін ув'язненим за генерацію енергії
Ув'язнений у в'язниці. Фото: bbc.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко подав новий законопроєкт у Верховній Раді. Він пропонує стимулювати ув'язнених до виробництва електрики, використовуючи велосипедні генератори.

Про це депутат повідомив у соцмережах.

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Відомо, що 15 вересня на офіційному сайті Верховної Ради з'явилася інформація щодо законопроєкту №10057. Суть ініціативи наступного: близько 50 тисяч засуджених буде запропоновано для участі у програмі, в рамках якої вони можуть велосипедами генерувати електроенергію.

Якщо за місяць вони відповідають стандартам, встановленим Міністерством Юстиції, їхній термін служби скорочується на три дні, максимально — до 10 місяців на рік.

Таким чином, за рік ув'язнений може скоротити свій термін на цілий місяць, що призведе до економії бюджету на утримання ув'язнених до 8% (близько 200 мільйонів гривень).

Документ наголошує, що в'язниці мають не лише карати, а й допомагати реабілітації засуджених. Громадські роботи, у різних форматах, можуть стати ключовим фактором у цьому процесі. Крім того, фізична активність сприятиме їхньому фізичному здоров'ю.

Гривко стверджує, що участь ув'язнених у програмі буде можлива лише після отримання медичного документа, що підтверджує відсутність протипоказань до фізичної активності, і лише на добровільній основі.

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Повідомлення Сергія Гривка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.

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