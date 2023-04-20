Снос памятников российским деятелям в Полтаве: в МКИП разъяснили ситуацию

Памятник советскому генералу Алексею Зигину в Полтаве. Фото: poltava.to

В Министерстве культуры и информационной политики Украины подчеркнули, что продолжают и поддерживают процессы деколонизации и декоммунизации в обществе. Однако они должны происходить с соблюдением законодательства.

Об этом рассказала пресс-служба МКИП в своем Telegram.

Читайте также:

Памятники российским деятелям в Полтаве: что говорят в МКИП

В ведомстве подчеркнули, что все процессы деколонизации и декоммунизации должны проходить с соблюдением законодательства, в том числе в сфере охраны культурного наследия.

В Министерстве разъяснили ситуацию по сносу ряда памятников в Полтаве. Там отметили, что для начала письмом от 17.04.2023 г. №01-18/758 (входящий регистрационный номер МКИП от 18.04.2023) от Полтавской областной военной администрации в адрес Министерства поступили документы по четырем объектам в городе Полтава, а именно:

по изъятию из Реестра двух памятников: памятника-бюста генералу армии М.Ф. Ватутину и памятнику генерал-лейтенанту О.М. Зигину;

по изъятию из перечня вновь обнаруженных двух объектов: памятника-танка Т-34 и памятника-бюста поэту и писателю А. Пушкину.

Полученные документы обрабатываются работниками министерства и обязательно будут рассмотрены на заседании экспертной комиссии.

Напомним, 17 апреля в Мариуполе Донецкой области российские оккупанты установили памятник генералу, участвовавшему в оккупации города. Его разместили прямо у одной из школ.