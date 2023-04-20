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Снос памятников российским деятелям в Полтаве: в МКИП разъяснили ситуацию

20 апреля 2023 19:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Снос памятников российским деятелям в Полтаве: в МКИП разъяснили ситуацию
Памятник советскому генералу Алексею Зигину в Полтаве. Фото: poltava.to
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Министерстве культуры и информационной политики Украины подчеркнули, что продолжают и поддерживают процессы деколонизации и декоммунизации в обществе. Однако они должны происходить с соблюдением законодательства.

Об этом рассказала пресс-служба МКИП в своем Telegram.

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В ведомстве подчеркнули, что все процессы деколонизации и декоммунизации должны проходить с соблюдением законодательства, в том числе в сфере охраны культурного наследия.

В Министерстве разъяснили ситуацию по сносу ряда памятников в Полтаве. Там отметили, что для начала письмом от 17.04.2023 г. №01-18/758 (входящий регистрационный номер МКИП от 18.04.2023) от Полтавской областной военной администрации в адрес Министерства поступили документы по четырем объектам в городе Полтава, а именно:

  • по изъятию из Реестра двух памятников: памятника-бюста генералу армии М.Ф. Ватутину и памятнику генерал-лейтенанту О.М. Зигину;
  • по изъятию из перечня вновь обнаруженных двух объектов: памятника-танка Т-34 и памятника-бюста поэту и писателю А. Пушкину.

Полученные документы обрабатываются работниками министерства и обязательно будут рассмотрены на заседании экспертной комиссии.

Напомним, 17 апреля в Мариуполе Донецкой области российские оккупанты установили памятник генералу, участвовавшему в оккупации города. Его разместили прямо у одной из школ.

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