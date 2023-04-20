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Знесення пам’ятників російським діячам у Полтаві: у МКІП роз'яснили ситуацію

20 квітня 2023 19:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Знесення пам’ятників російським діячам у Полтаві: у МКІП роз'яснили ситуацію
Пам'ятник радянському генералу Олексію Зигіну в Полтаві. Фото: poltava.to
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Міністерстві культури та інформаційної політики України наголосили, що продовжують і підтримують процеси деколонізації і декомунізації в суспільстві. Проте, вони мають відбуватися із дотриманням законодавства.

Про це зазначила пресслужба МКІП у своєму Telegram.

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У відомстві наголосили, що всі процеси деколонізації та декомунізації мають відбуватися із дотриманням законодавства, в тому числі у сфері охорони культурної спадщини.

У Міністерстві роз’яснили ситуацію щодо знесення ряду пам'ятників у Полтаві. Там зазначили, що для початку листом від 17.04.2023 р. №01-18/758 (вхідний реєстраційний номер МКІП від 18.04.2023) від Полтавської обласної військової адміністрації на адресу Міністерства надійшли документи щодо чотирьох об’єктів у місті Полтава, а саме:

  • щодо вилучення з Реєстру двох пам’яток: Пам’ятника-бюста генералу армії М.Ф. Ватутіну та Пам’ятника генерал-лейтенанту О.М. Зигіну;
  • щодо вилучення з переліку щойновиявлених двох об’єктів: пам’ятника-танку Т-34 і пам’ятника-погруддя поету і письменнику О. Пушкіну.

Отримані документи опрацьовуються працівниками міністерства і обов’язково будуть розглянуті на засіданні Експертної комісії.

Нагадаємо, 17 квітня у Маріуполі, Донецької області, російські окупанти встановили пам'ятник генералу, який брав участь в окупації міста. Його розмістили прямо біля однієї зі шкіл.

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