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"Золотые" закупки Минобороны: ЦПК обнародовал новые скандальные подробности

3 июля 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Золотые" закупки Минобороны: ЦПК обнародовал новые скандальные подробности
Военные в столовой. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что стоимость закупок продуктов питания Министерством обороны снизилась и достигла уровня рыночных цен в июне, после давления общественности. При этом он уточнил, что ведомство хотело закупать подсолнечное масло по 111 грн/кг.

Об этом Шабунин рассказал в соцсетях.

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"Каждый раз, когда Минобороны комментирует контрнаступление (или другое применение Вооруженных Сил), спрашивайте у Резникова о его зоне ответственности. Например, спрашивайте о переплатах на закупках Минобороны. Или о так и не запущенной IТ-системе логистики", — сказал он и добавил, что основной причиной провала в обоих вопросах является простая коррупция.

По словам Шабунина, после скандала с "яйцами по 17" и общественного негодования их стоимость уменьшилась до 9 грн, цена картофеля сократилась с 27 до 16 грн/кг, масло стало дешевле — с 111 до 89 грн/кг.

Цены на продукты
Статистика цен на подсолнечное масло. Фото: Виталий Шабунин
Шабунин
Сообщение Виталия Шабунина. Фото: скриншот

Напомним, что журналисты выяснили, что в разных контрактах на поставку кевларовых шлемов Минобороны Украины за май 2022 года цены отличаются в 3,5 раза. Гражданские структуры также закупали эту амуницию в несколько раз дешевле.

Также мы сообщали, что бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-главе Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявлено о подозрении. По данным следствия, чиновники закупили более чем на 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.

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