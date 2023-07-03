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"Золоті" закупівлі Міноборони: ЦПК оприлюднив нові скандальні подробиці

3 липня 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Золоті" закупівлі Міноборони: ЦПК оприлюднив нові скандальні подробиці
Військові у їдальні. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вартість закупівель харчових продуктів Міністерством оборони знизилася і досягла рівня ринкових цін у червні після тиску громадськості. При цьому він уточнив, що відомство хотіло закуповувати олію за 111 грн/кг.

Про це Шабунін розповів у соцмережах.

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"Кожного разу, коли Міноборони коментує контрнаступ (чи інше застосування Збройних Сил), питайте в Резнікова про його зону відповідальності. Наприклад, питайте про переплати на закупівлях Міноборони. Або про так і не запущену ІТ-систему логістики", — сказав він і додав, що основною причиною провалу в обох питаннях є проста корупція.

За словами Шабуніна, після скандалу з "яйцями за 17" та громадського обурення їхня вартість зменшилася до 9 грн, ціна картоплі скоротилася з 27 до 16 грн/кг, олія стала дешевшою — зі 111 до 89 грн/кг.

Ціни на продукти
Статистика цін на олію. Фото: Віталій Шабунін
Шабунин
Сообщение Виталия Шабунина. Фото: скриншот

Нагадаємо, що журналісти з’ясували, що у різних контрактах на постачання кевларових шоломів Міноборони України за травень 2022 року ціни відрізняються у 3,5 раза. Цивільні структури також закупляли цю амуніцію у кілька разів дешевше.

Також ми повідомляли, що колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголошено про підозру. За даними слідства, чиновники закупили на понад 1 млрд грн неякісної амуніції для ЗСУ

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