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Растет количество украинцев, которые считают, что у РФ достаточно ресурсов для продолжения войны

23 октября 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Растет количество украинцев, которые считают, что у РФ достаточно ресурсов для продолжения войны
Украинцы на Крещатике. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Количество украинцев, считающих, что e России достаточно человеческих и материальных ресурсов для дальнейшего ведения войны, возросло до 49 процентов. В то же время значительно уменьшилось количество тех, кто убежден, что у врага иссякают возможности.

Такие данные вытекают из опроса, проведенного с 29 сентября по 9 октября Киевским международным институтом социологии.

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Чего добиваются российские пропагандисты

В исследовании говорится, что одним из важных пропагандистских нарративов врага является то, что воевать с Россией бесперспективно, поскольку она владеет "практически неограниченными ресурсами", в том числе деньгами, людьми, оружием и т.д.

Цель российской пропаганды — поколебать веру украинцев в возможность победы государство агрессора, а также посеять сомнения среди западных партнеров Украины.

Украинцы не верят в ослабление России

"По сравнению с февралем 2023 года сейчас с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины", — говорится в исследовании КМИС.

Также по результатам опроса следует, что с 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

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Результаты опроса КМИС. Фото: Скриншот

Опросы в регионах

В КМИС отметили, что только на Западе Украины большинство жителей (57%) считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы, хотя при этом даже в этом регионе существенная доля (37%) склоняется к мнению, что у России есть значительный запас ресурсов для длительной войны. против Украины.

В других регионах уже преобладает мнение о значительном запасе ресурсов России. Особенно это касается Юга и Востока Украины, где так считают большинство населения — соответственно 58% и 67% (в то же время 32% и 26% считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы).

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Опросы по регионам. Фото: скриншот

Никаких уступок

Вместе с этим даже среди тех, кто считает, что у России есть значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против любых территориальных компромиссов.

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Украинцы против территориальных уступок. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что исследовательская компания Info Sapiens провела опрос среди молодежи. В частности, у респондентов спросили, каким они видят будущее Украины, помогают ли ВСУ и готовы ли участвовать в восстановлении страны.

Напоминаем, что народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла организовала опрос в своих соцсетях, в котором, в частности, спросила, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады Украины. В обществе скептически отреагировали на это.

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