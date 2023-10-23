Зростає кількість українців, які вважають, що у РФ вдосталь ресурсів для продовження війни

Українці на Хрещатику. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Кількість українців, які вважають, що у Росії вдосталь людських і матеріальних ресурсів для подальшого ведення війни, зросла до 49 відсотків. Натомість значно зменшилася кількість тих, хто переконаний, що у ворога вичерпуються можливості.

Такі дані випливають з опитування, яке було проведене з 29 вересня по 9 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології.

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Чого добиваються російські пропагандисти

В дослідженні говориться, що одним з важливих пропагандистських наративів ворога — що воювати з Росією безперспективно, оскільки вона володіє "практично необмеженими ресурсами", у тому числі грошима, людьми, зброєю тощо.

Метою російської пропаганди є похитнути віру українців в можливість перемоги державу агресора, а також посіяти сумніви серед західних партнерів України.

Українці не вірять у послаблення Росії

"Порівняно з лютим 2023 року зараз з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що росія все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України", — говориться у дослідженні КМІС.

Також за результатами опитування випливає, що з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах.

Результати опитування КМІС. Фото: Скриншот

Опитування в регіонах

В КМІС зазначили, що лише на Заході України більшість мешканців (57%) вважають, що Росія вичерпує свої ресурси, хоча при цьому навіть у цьому регіоні істотна частка (37%) схиляється до погляду, що росія має значний запас ресурсів для тривалої війни проти України.

В інших регіонах переважає вже думка про значний запас ресурсів Росії. Особливо це стосується Півдня і Сходу України, де так вважає більшість населення — відповідно, 58% і 67% (водночас 32% і 26% вважають, що Росія вичерпує свої ресурси).

Опитування по регіонах. Фото: скриншот

Ніяких поступок

Разом з цим навіть серед тих, хто вважає, що Росія має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти будь-яких територіальних компромісів.

Українці проти територіальних поступок. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що дослідницька компанія Info Sapiens провела опитування серед молоді. Зокрема, у респондентів запитали, яким вони бачать майбутнє України, чи допомагають ЗСУ та чи готові брати участь у відбудові країни.

Нагадуємо, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла організувала опитування у своїх соцмережах, у якому, зокрема, запитала, чи бажають українці смерті депутатам Верховної Ради України. У суспільстві скептично відреагували на це.