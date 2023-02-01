Обстрелы Херсонщины: полиция за сутки завела 36 уголовных производств

Разрушенные дома, есть погибший: в полиции рассказали о последствиях новых обстрелов Херсонщины
За сутки полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений представителей страны-агрессора в Херсонской области. Под вражеским огнем снова оказались гражданские объекты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
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Подробности обстрелов
В ведомстве рассказали, что российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и минометов мирные общины Бериславского и Херсонского районов.
"Повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, осколками от снарядов истерзаны автомобили. К сожалению, погибший и раненый среди мирного населения. В областном центре больше всего пострадали жилые дома в прибрежной зоне", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за минувшие сутки в полицию Херсонщины поступило 347 заявлений и сообщений граждан о разных событиях. 36 сообщений касались военных преступлений армии россии, полиция открыла уголовные производства.
По всем фактам следователями полиции открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.
Также напомним, что очередные обстрелы Херсона произошли вчера, 29 января. Российские снаряды и ракеты убили троих жителей областного центра Херсонской области.