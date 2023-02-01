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Зруйновані будинки, є загиблий: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів Херсонщини

1 лютого 2023 15:23
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріли Херсонщини: поліція за добу завела 36 кримінальних проваджень
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на Херсонщині
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За добу поліція відкрила 36 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів представників країни-агресора на Херсонщині. Під ворожим  вогнем знову опинилися цивільні об'єкти. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України.

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У відомстві розповіли, що російські війська підступно обстріляли з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та мінометів мирні громади Бериславського та Херсонського районів. 

"Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, магазини, осколками від снарядів понівечені автомобілі. На жаль, є загиблий та поранений серед мирного населення. В обласному центрі найбільше постраждали житлові будинки у прибережній зоні", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли Херсонщини 31 січня

Також зазначається, що за минулу добу до поліції Херсонщини надійшло 347 заяв і повідомлень громадян про різні події. 36 повідомлень стосувались воєнних злочинів армії рф, поліція відкрила кримінальні провадження.

За усіма фактами слідчими поліції відкриті кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріли Херсонщини 31 січня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами воєнних злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.

Також нагадаємо, що черговий обстріл Херсона стався учора, 29 січня. Російські снаряди і ракети убили трьох мешканців обласного центру Херсонської області.

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