Обстріли Херсонщини: поліція за добу завела 36 кримінальних проваджень

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на Херсонщині

За добу поліція відкрила 36 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів представників країни-агресора на Херсонщині. Під ворожим вогнем знову опинилися цивільні об'єкти.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України.

Подробиці обстрілів

У відомстві розповіли, що російські війська підступно обстріляли з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та мінометів мирні громади Бериславського та Херсонського районів.

"Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, магазини, осколками від снарядів понівечені автомобілі. На жаль, є загиблий та поранений серед мирного населення. В обласному центрі найбільше постраждали житлові будинки у прибережній зоні", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за минулу добу до поліції Херсонщини надійшло 347 заяв і повідомлень громадян про різні події. 36 повідомлень стосувались воєнних злочинів армії рф, поліція відкрила кримінальні провадження.

За усіма фактами слідчими поліції відкриті кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами воєнних злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.

Також нагадаємо, що черговий обстріл Херсона стався учора, 29 січня. Російські снаряди і ракети убили трьох мешканців обласного центру Херсонської області.