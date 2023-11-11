ВСУ нужны дроны — в Киеве, Харькове и Львове митинги против скандальных закупок

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Киеве, Львове и Харькове традиционно проходят мирные митинги в поддержку ВСУ. Активисты требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Митинги в Киеве

Сегодня сразу после воздушной тревоги под стенами Киевской городской государственной администрации снова собрались активисты, требующие направлять больше средств на Вооруженные силы Украины.

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE 1/8 _ 8

Среди митингующих родные военных и неравнодушные украинцы. У всех людей одна цель — "докричаться" до власти и прекратить нерациональное распределение средств во время войны.

Митинги в поддержку ВСУ во Львове

Несмотря на дождь, на акцию "Деньги на ВСУ" вышли и львовяне. Они собрались возле мэрии.

Местные возмущаются, ведь на днях городской совет объявил тендер на закупку серверов почти на 3 млн гривен.

Митинг в поддержку ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE.

Митинг в поддержку ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE. 1/2 _ 2

Митинг в Харькове

Традиционно вышли на митинг и в Харькове. Активисты требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

Напомним, митингующие традиционно собираются на митинги по субботам. В комментарии Новини.LIVE митингующие отметили, что с каждой субботой к акции присоединяется все больше людей. В последний раз акция "Деньги на ВСУ" в Киеве состоялась 4 ноября.