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ВСУ нужны дроны — в Киеве, Харькове и Львове митинги против скандальных закупок

11 ноября 2023 12:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ нужны дроны — в Киеве, Харькове и Львове митинги против скандальных закупок
Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Киеве, Львове и Харькове традиционно проходят мирные митинги в поддержку ВСУ. Активисты требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE. 

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Митинги в Киеве

Сегодня сразу после воздушной тревоги под стенами Киевской городской государственной администрации снова собрались активисты, требующие направлять больше средств на Вооруженные силы Украины.

  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Митинг в поддержку ВСУ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Среди митингующих родные военных и неравнодушные украинцы. У всех людей одна цель — "докричаться" до власти и прекратить нерациональное распределение средств во время войны.

Митинги в поддержку ВСУ во Львове

Несмотря на дождь, на акцию "Деньги на ВСУ" вышли и львовяне. Они собрались возле мэрии.

Местные возмущаются, ведь на днях городской совет объявил тендер на закупку серверов почти на 3 млн гривен.

  • Митинг в поддержку ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE.
  • Митинг в поддержку ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE.
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Митинг в Харькове

Традиционно вышли на митинг и в Харькове. Активисты требуют от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

Напомним, митингующие традиционно собираются на митинги по субботам. В комментарии Новини.LIVE митингующие отметили, что с каждой субботой к акции присоединяется все больше людей. В последний раз акция "Деньги на ВСУ" в Киеве состоялась 4 ноября.

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