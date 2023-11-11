ЗСУ потрібні дрони — у Києві, Харкові і Львові мітинги проти скандальних закупівель
Сьогодні у Києві, Львові та Харкові традиційно відбуваються мирні мітинги на підтримку ЗСУ. Активісти вимагають від місцевої влади припинити бездумно витрачати державні кошти і спрямувати їх на підтримку армії.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Мітинги у Києві
Сьогодні одразу після повітряної тривоги під стінами Київської міської державної адміністрації знову зібралися активісти, які вимагають спрямовувати більше коштів на Збройні сили України.
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Києві. Фото: Новини.LIVE
Серед мітингарів рідні військових та небайдужі українці. У всіх людей одна мета — "докричатися" до влади й припинити нераціональний розподіл коштів під час війни.
Мітинги на підтримку ЗСУ у Львові
Попри дощ, на акцію "Гроші на ЗСУ" вийшли і львів'яни, які зібралися біля мерії.
Місцеві обурюються, адже на днях міська рада оголосила тендер на закупівлю серверів на майже три млн гривень.
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Мітинг на підтримку ЗСУ у Львові. Фото: Новини.LIVE
Мітинг у Харкові
Традиційно вийшли на мітинг і в Харкові. Активісти вимагають від місцевої влади припинити бездумно витрачати державні кошти і спрямувати їх на підтримку армії.
Нагадаємо, мітингувальники традиційно збираються на мітинги щосуботи. У коментарі Новини.LIVE мітингарі зазначили, що з кожною суботою до акції долучається все більше людей. Так, востаннє акція "Гроші на ЗСУ" в Києві відбулася 4 листопада.
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