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Связь в укрытиях: Николаевская область получила 150 роутеров

20 мая 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Связь в укрытиях: Николаевская область получила 150 роутеров
Николаевской области передали роутеры для укрытий. Фото: Николаевская областная государственная администрация
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учебные заведения на территории Николаевской области получили ценный подарок — почти 150 беспроводных роутеров Nokia, установленных в их укрытиях. Целью этой инициативы является обеспечение доступа к Интернету и бесперебойный образовательный процесс даже в случае воздушных тревог.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

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Современное оборудование удалось получить по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины. Общественная организация Комитет содействия развитию информационного общества и благотворительный фонд +380 также обсуждают возможность обеспечения техническими средствами укрытия медицинских учреждений.

Обстрелы Николаевской области

Напомним, по информации Николаевской ОВА, по состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области было повреждено частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.

Результаты российской агрессии в Одесской и Николаевской областях привели к серьезному экологическому ущербу. Ущерб оценен в 93 млрд гривен.

До лета осталось 11 дней, и люди уже с нетерпением ждут теплых дней. Впрочем, второй год подряд из-за агрессии РФ, посещение моря опасно. Как в Одесской, так и в Николаевской области власти готовят альтернативные места для отдыха.

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