Связь в укрытиях: Николаевская область получила 150 роутеров

Николаевской области передали роутеры для укрытий. Фото: Николаевская областная государственная администрация

Учебные заведения на территории Николаевской области получили ценный подарок — почти 150 беспроводных роутеров Nokia, установленных в их укрытиях. Целью этой инициативы является обеспечение доступа к Интернету и бесперебойный образовательный процесс даже в случае воздушных тревог.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

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Обстрелы Николаевской области

Напомним, по информации Николаевской ОВА, по состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области было повреждено частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.

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