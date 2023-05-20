Зв'язок в укриттях: Миколаївщина отримала 150 роутерів

Миколаївщині передали роутери для укриттів. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

Заклади освіти на території Миколаївської області отримали цінний подарунок — майже 150 бездротових роутерів Nokia, які встановлені у їхніх укриттях. Ця ініціатива має на меті забезпечити доступ до Інтернету та безперебійний освітній процес навіть у разі повітряних тривог.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

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Обстріли Миколаївщини

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.

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