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Зв'язок в укриттях: Миколаївщина отримала 150 роутерів

20 травня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зв'язок в укриттях: Миколаївщина отримала 150 роутерів
Миколаївщині передали роутери для укриттів. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заклади освіти на території Миколаївської області отримали цінний подарунок — майже 150 бездротових роутерів Nokia, які встановлені у їхніх укриттях. Ця ініціатива має на меті забезпечити доступ до Інтернету та безперебійний освітній процес навіть у разі повітряних тривог.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація

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Сучасне обладнання вдалося отримати за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Громадська організація "Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства" та благодійний фонд "+380" також обговорюють можливість забезпечення технічними засобами укриття медичних закладів.

Обстріли Миколаївщини

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.

Результати російської агресії в Одеській та Миколаївській областях призвели до серйозної екологічної шкоди. Збитки оцінені у 93 млрд гривень.

До літа залишилось 11 днів, й люди вже з нетерпінням чекають на теплі дні. Втім, другий рік поспіль через агресію РФ, відвідування моря є небезпечним. Як на Одещині, так і на Миколаївщині влада готує альтернативні місця для відпочинку.

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