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Увольнение мужчины без военного билета: насколько это законно

5 мая 2023 15:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Могут ли уволить мужчину без военного билета — юрист разъяснил
Работа и военно-учетные документы. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В соответствии с действующим законодательством мужчины, имеющие призывный возраст и желающие трудоустроиться или учиться, должны иметь военно-учетные документы. Но могут ли работодатели уволить работника из-за их отсутствия?

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.

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Увольнение из-за отсутствия военного билета — законность

Правовед отметил, что еще до войны украинские мужчины должны были предоставлять военно-учетные документы для трудоустройства. Однако только в условиях войны этому стали уделять должное внимание.

По словам Кравца, в теории работника могут уволить из-за того, что во время трудоустройства лицо не предоставило соответствующих документов или если человек работал в компании некоторое время и до сих пор не имеет учетного документа.

Однако юрист отмечает, что такое решение работодателя нельзя назвать вполне законным и работник может его обжаловать в суде.

Кравец подчеркивает, что обжаловать приказ работодателя нужно в течение месяца с момента увольнения.

 

Увольнение из-за отсутствия военного билета — законность
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Какие документы должны быть у мужчины для трудоустройства

Для трудоустройства украинские мужчины должны предоставить соответствующие документы, а именно:

  • призывники — приписное;
  • военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;
  • резервисты — военный билет.

Кравец подчеркивает, что при отсутствии этих документов работодатель имеет право отказать военнообязанному в трудоустройстве.

 

Какие документы должны быть у мужчины для трудоустройства
Военный билет. Фото: google.com

Напомним, мы писали, возьмут ли на работу без военного билета военнообязанного и какие правила трудоустройства мужчин в Украине.

Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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