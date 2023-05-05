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Звільнення чоловіка без військового квитка: наскільки це законно

5 травня 2023 15:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи можуть звільнити чоловіка без військового квитка — юрист роз'яснив
Робота та військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які мають призовний вік і бажають працевлаштуватись чи навчатись, повинні мати військово-облікові документи. Та чи можуть роботодавці звільнити працівника через їх відсутність?

Про це розповів юрист Ростислав Кравець

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Звільнення через відсутність військового квитка — законність

Правознавець зазначив, що ще до війни українські чоловіки повинні були надавати військово-облікові документи для працевлаштування. Проте лише в умовах війни цьому почали приділяти належну увагу.

За словами Кравця, у теорії працівника можуть звільнити через те що під час працевлаштування особа не надала відповідних документів або якщо людина працювала у компанії деякий час та досі не має облікового документа.

Проте, юрист зазначає, що таке рішення роботодавця не можна назвати цілком законним і працівник може його оскаржити в суді. 

Кравець підкреслює, що оскаржити наказ роботодавця потрібно впродовж місяця від моменту звільнення.

 

Звільнення через відсутність військового квитка — законність
Військово-облікові документи. Фото: google.com

Які документи мають бути у чоловіка для працевлаштування 

Для працевлаштування українські чоловіки повиннні надати відповідні документи, а саме:

  • призовники — приписне; 
  • військовозобов'язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;
  • резервісти — військовий квиток. 

Кравець підкреслює, за відсутності цих документів роботодавець має право відмовити військовозобов'язаному у працевлаштуванні.

 

Які документи мають бути у чоловіка для працевлаштування
Військовий квиток. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, чи візьмуть на роботу без військового квитка військовозобов'язаного та які тепер правила працевлаштування чоловіків в Україні. 

Також ми розповідали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

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