Чи можуть звільнити чоловіка без військового квитка — юрист роз'яснив

Робота та військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які мають призовний вік і бажають працевлаштуватись чи навчатись, повинні мати військово-облікові документи. Та чи можуть роботодавці звільнити працівника через їх відсутність?

Про це розповів юрист Ростислав Кравець.

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Правознавець зазначив, що ще до війни українські чоловіки повинні були надавати військово-облікові документи для працевлаштування. Проте лише в умовах війни цьому почали приділяти належну увагу.

За словами Кравця, у теорії працівника можуть звільнити через те що під час працевлаштування особа не надала відповідних документів або якщо людина працювала у компанії деякий час та досі не має облікового документа.

Проте, юрист зазначає, що таке рішення роботодавця не можна назвати цілком законним і працівник може його оскаржити в суді.

Кравець підкреслює, що оскаржити наказ роботодавця потрібно впродовж місяця від моменту звільнення.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Які документи мають бути у чоловіка для працевлаштування

Для працевлаштування українські чоловіки повиннні надати відповідні документи, а саме:

призовники — приписне;

військовозобов'язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Кравець підкреслює, за відсутності цих документів роботодавець має право відмовити військовозобов'язаному у працевлаштуванні.

Військовий квиток. Фото: google.com

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