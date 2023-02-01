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Увольнение руководства таможни и многочисленные обыски: Арахамия рассказал детали

1 февраля 2023 12:26
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни и обыски депутатов
Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия поделился деталями об обысках от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые начались 1 февраля. В прицел спецслужб попали некоторые нардепы и государственные органы власти.

Об этом Давид Арахамия написал в Telegram.

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Где проведут обыски

Давид Арахамия заявил, что 1 февраля спецслужбы проведут ряд обысков в Налоговой службе Украины. Также будут вручены сообщения о подозрении чиновникам Министерства обороны.

Кроме того, Арахамия подтвердил факт обысков у олигарха Игоря Коломойского по поводу коррупционного скандала в Укрнафте и анонсировал еще серию негласных следственных действий. Оперативников заинтересовал и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также правительство планирует уволить весь руководитель состав Таможенной службы Украины.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — сообщил Арахамия.

Кто станет заменой

Общественный деятель Андрей Смолий заявил, что из собственных источников информации стало известно, что исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Обыск связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходят по махинациям вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

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