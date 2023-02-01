Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці та обшуки депутатів

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія поділився деталями щодо обшуків від Служби безпеки України та Державного бюро розслдіувань, які розпочалися 1 лютого. Під приціл спецслужб потрапили деякі нардепи та державні органи влади.

Про це Давид Арахамія написав у Telegram.

Де проведуть обшуки

Давид Арахамія заявив, що 1 лютого спецслужби проведуть низку обшуків у Податковій службі України. Також будуть вручені повідомлення про підозру високопосадовцям Міністерства оборони.

Окрім того, Арахамія підтвердив факт обшуків в олігарха Ігоря Коломойського щодо корупційного скандалу в Укрнафті та анонсував ще серію негласних слідчих дій. Оперативників зацікавив й колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Також уряд планує звільнити весь керівник склад Митної служби України.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", — повідомив Арахамія.

Хто стане заміною

Громадський діяч Андрій Смолій заявив, що з власних джерел інформації стало відомо, що виконувати обов’язки голови митниці буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.