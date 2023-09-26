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Обвинила человека в краже: на Тернопольщине женщина забыла, где закопала сбережения

26 сентября 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обвинила человека в краже: на Тернопольщине женщина забыла, где закопала сбережения
Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото:tp.npu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Тернопольской области случился курьезный инцидент. Местная жительница, закопавшая свои сбережения и драгоценности на своем участке перед началом полномасштабного вторжения, при возвращении через полтора года не смогла найти свой тайник. 

Об этом сообщает полиция региона.

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Сообщается, что женщина предположила, что ее сосед, имеющий металлоискатель, присвоил сокровища, и обратилась с заявлением в полицию. 

Полицейские решили провести дополнительный осмотр территории и в результате обнаружили все спрятанные женщиной банки с деньгами и драгоценностями. 

Сбережения женщины на Тернопольщине
Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото: tp.npu.gov.ua

Оказалось, что женщина просто забыла точное место, где закопала свои ценности, и искала их не там. После этого открытое уголовное дело было закрыто.

Место тайника
Место тайника. Фото: tp.npu.gov.ua
Сбережения женщины на Тернопольщине
Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, что в Польше местная уборщица ограбила гражданку Украины во время поездки в поезде. Она украла сумку, деньги, наушники и кредитные карты.

Также мы сообщали, что в столице Украины с памятной Стены на стенах Михайловского собора пропали некоторые снимки погибших украинских героев. В социальных сетях возникли слухи о вандализме, в то время как официальные органы говорят о реконструкции мемориала.

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