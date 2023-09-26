Обвинила человека в краже: на Тернопольщине женщина забыла, где закопала сбережения

Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото:tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области случился курьезный инцидент. Местная жительница, закопавшая свои сбережения и драгоценности на своем участке перед началом полномасштабного вторжения, при возвращении через полтора года не смогла найти свой тайник.

Об этом сообщает полиция региона.

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Сообщается, что женщина предположила, что ее сосед, имеющий металлоискатель, присвоил сокровища, и обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские решили провести дополнительный осмотр территории и в результате обнаружили все спрятанные женщиной банки с деньгами и драгоценностями.

Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото: tp.npu.gov.ua

Оказалось, что женщина просто забыла точное место, где закопала свои ценности, и искала их не там. После этого открытое уголовное дело было закрыто.

Место тайника. Фото: tp.npu.gov.ua

Сбережения женщины в Тернопольской области. Фото: tp.npu.gov.ua

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