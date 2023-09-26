Звинуватила людину у крадіжці: на Тернопільщині жінка забула, де закопала заощадження

Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото:tp.npu.gov.ua

На Тернопільщині стався курйозний інцидент. Місцева мешканка, яка закопала свої заощадження та коштовності на своїй ділянці перед початком повномасштабного вторгнення, при поверненні через півтора року не змогла знайти свою схованку.

Про це повідомляє поліція регіону.

Читайте також:

Жінка забула про свою схованку: подробиці

Повідомляється, що жінка припустила, що її сусід, який має металошукач, привласнив скарби, та звернулася із заявою до поліції.

Поліцейські вирішили провести додатковий огляд території та в результаті виявили всі заховані жінкою банки з грошима та коштовностями.

Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото: tp.npu.gov.ua

Виявилось, що жінка просто забула точне місце, де закопала свої цінності, і шукала їх не там. Після цього відкриту кримінальну справу було закрито.

Місце схованки. Фото: tp.npu.gov.ua

Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото: tp.npu.gov.ua

Нагадаємо, що у Польщі місцева прибиральниця пограбувала громадянку України під час поїздки у поїзді. Вона вкрала сумку, гроші, навушники та кредитні картки.

Також ми повідомляли, що у столиці України із пам'ятної Стіни на стінах Михайлівського собору зникли деякі знімки загиблих українських героїв. У соціальних мережах виникли чутки про вандалізм, тоді як офіційні органи говорять про реконструкцію меморіалу.