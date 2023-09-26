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Звинуватила людину у крадіжці: на Тернопільщині жінка забула, де закопала заощадження

26 вересня 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Звинуватила людину у крадіжці: на Тернопільщині жінка забула, де закопала заощадження
Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото:tp.npu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Тернопільщині стався курйозний інцидент. Місцева мешканка, яка закопала свої заощадження та коштовності на своїй ділянці перед початком повномасштабного вторгнення, при поверненні через півтора року не змогла знайти свою схованку.

Про це повідомляє поліція регіону.

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Повідомляється, що жінка припустила, що її сусід, який має металошукач, привласнив скарби, та звернулася із заявою до поліції.

Поліцейські вирішили провести додатковий огляд території та в результаті виявили всі заховані жінкою банки з грошима та коштовностями.

Заощадження жінки на Тернопільщині
Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото: tp.npu.gov.ua

Виявилось, що жінка просто забула точне місце, де закопала свої цінності, і шукала їх не там. Після цього відкриту кримінальну справу було закрито.

Місце схованки
Місце схованки. Фото: tp.npu.gov.ua
Заощадження жінки на Тернопільщині
Заощадження жінки у Тернопільській області. Фото: tp.npu.gov.ua

Нагадаємо, що у Польщі місцева прибиральниця пограбувала громадянку України під час поїздки у поїзді. Вона вкрала сумку, гроші, навушники та кредитні картки.

Також ми повідомляли, що у столиці України із пам'ятної Стіни на стінах Михайлівського собору зникли деякі знімки загиблих українських героїв. У соціальних мережах виникли чутки про вандалізм, тоді як офіційні органи говорять про реконструкцію меморіалу.

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