США готові допомогти РФ виконати вимоги "зернової угоди"

Зерно перебуває в українських портах. Фото: Landlord

Сполучені Штати готові допомогти Росії у виконанні вимог "зернової угоди". В Держдепі наголосили, що Москві необхідно визначитися зі своїми запитами.

Про це заявив координатор санкційної політики Держдепартаменту США Джеймс О'Брайєн під час брифінгу.

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"Передусім, Росії необхідно ясно дати зрозуміти, що вона запитує. Вона висувала низку різних вимог. Усі вони стосувалися неотримання різними російськими інститутами послуг з боку приватного сектора. І ми ясно дали зрозуміти, що готові допомогти з цими справами. Однак неясно, що Росія вважає успіхом", — заявив О'Браєн.

За його словами, висловлені проблеми Росії стосуються конкретних комерційних організацій із РФ, у яких виникають складнощі з постачальниками у приватному секторі на Заході.

Координатор санкційної політики США також зазначив, що Україна експортувала за останні шість-вісім місяців майже 60 млн тонн зерна.

"Тридцять два мільйони тонн з них пройшли через Чорноморську зернову ініціативу за посередництва ООН, в рамках якої великі судна могли рухатися з Одеси на світові ринки", — зазначив він.

О'Браєн зазначив, що оптимістично налаштований щодо виходу українського зерна на світові ринки.

Раніше ми повідомляли, що офіційний Кремль не бажає повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Свою позицію очільники РФ пояснюють відсутністю поступок із боку Заходу.



