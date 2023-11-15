В ДПСУ відповіли, чи має право чоловік, який сам виховує дітей, виїжджати за кордон

Прикордонник перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ

Під час воєнного стану в Україні діють правила щодо виїзду чоловіків за кордон. Право на перетин кордону діє і для батьків, які самотужки виховують дитину.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що категорії осіб, які можуть покидати країну, визначені частиною 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

В законі йдеться про те, що право на виїзд мають жінки та чоловіки, які самостійно займаються вихованням дитини віком до 18 років.

Які документи потрібно мати для виїзду

Тому такі чоловіки можуть перетнути кордон, якщо матимуть такі документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду щодо визнання матері безвісти зниклою;

або рішення суду про те, що матір померла.

Чи можна перетнути кордон без дітей

"Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна перетинати кордон без дітей, за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій. Також слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей)", — йдеться у повідомленні.

Документами, які це підтверджують, можуть бути:

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей);

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка засудили через ухилення від мобілізації. Свій вчинок він пояснив тим, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а дружина виїхала за кордон й не планує повертатися.